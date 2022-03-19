وكالة: الاتحاد الأوروبي ينوي استغلال أموال رجال الأعمال الروس المجمدة لصالح أوكرانيا

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن السياسيين في الاتحاد الأوروبي يدرسون إمكانية استخدام الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس لتمويل أعمال ترميم البنية التحتية لأوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر، اليوم السبت، أن مناقشة هذا الإجراء لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم اتخاذ قرارات ملموسة حتى الآن.

ووفقا لما أفاد به مصدر للوكالة فإن "استخدام الأصول لدفع تعويضات الحرب" يعتبر أحد الخيارات.

وأشارت الوكالة إلى أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير، في تعليقه على هذه المعلومات، قال إنه "في الوقت الحالي يتم تجميد الأصول فقط"، وإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "لم تطلب دراسة هذه المسألة".

المصدر: بلومبيرغ