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مجموعة من المشرعين تحث بايدن على مطالبة الناتو بتعزيز حضوره في رومانيا

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مجموعة من المشرعين تحث بايدن على مطالبة الناتو بتعزيز حضوره في رومانيا
AP Jose Luis Magana
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وجهت مجموعة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعته فيها إلى أن يطالب حلف الناتو بتعزيز حضوره العسكري في رومانيا.

وقالت المجموعة التي ضمت 11 مشرعا، في الرسالة يوم الجمعة: "نعتبر أنه يمكن ويجب عمل المزيد من أجل تعزيز إجراءات الردع في المحور الجنوبي الشرقي من أوروبا، حيث تهدد أعمال روسيا الحلفاء الأساسيين".

وأضافوا: "ندعو الناتو للموافقة على إنشاء حضور متقدم معزز في رومانيا".

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وطلب المشرعون من بايدن زيارة رومانيا أو أي واحدة من دول البلطيق للتأكيد "على دعم الولايات المتحدة القوي لهذه المنطقة".

وأكد المشرعون أن على الناتو أن يولي اهتماما كبيرا بمنطقة البلقان أيضا، التي اعتبروها "منطقة معرضة للخطر" في أوروبا.

يذكر أن الناتو سيعقد قمة طارئة له في 24 مارس الجاري، حيث سيناقش الحلف "ضمان الوحدة بشأن مساعدة أوكرانيا والرد على أعمال روسيا"، حسبما أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ.

المصدر: "تاس"

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