بلينكين يبحث مع كوليبا "المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية" لأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيانه إن "وزير الخارجية أكد على أن الولايات المتحدة تعمل بشكل كبير على تقديم الدعم للشعب الأوكراني من خلال المساعدة في المجال الأمني والإنساني والاقتصادي".

وذكر البيان أن بلينكن طمأن كوليبا على التزام الولايات المتحدة بـ"سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

هذا وما زالت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ 24 فبراير، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

المصدر: "تاس"