السلطات الفنزويلية: مستعدون للحوار مع المعارضة ولكن ليس مع غوايدو

قال خورخي رودريغيز رئيس الوفد الحكومي الفنزويلي في المحادثات مع المعارضة إن سلطات البلاد مستعدة للحوار ولكنها تستبعد الحوار مع زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وقال رودريغيز: "لا نستعد للقاء مع خوان غوايدو، نحن لا نلتقي بتجار المخدرات، بل نضعهم في السجن".

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وأضاف: "نحن ندخل في حوار شامل وواسع مع جميع قطاعات الحياة السياسية في فنزويلا".

وقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في وقت سابق إن الحكومة الفنزويلية تعتزم استئناف الحوار مع ممثلي جميع القوى السياسية في البلاد.

وبدأت مفاوضات الحكومة والمعارضة الفنزويلية، في المكسيك في أغسطس 2021 بوساطة من النرويج. ووقع الطرفان خلال الجولة الأولى مذكرة تفاهم لتأكيد استعدادهما للحوار.

وفي وقت لاحق، أعلن مادورو رفضه مواصلة المفاوضات مع المعارضة، حتى تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية اختطاف المواطن الفنزويلي والكولومبي أليكس صعب، الذي تم اعتقاله في الرأس الأخضر وتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تم اتهامه بغسل أموال الميزانية الفنزويلية في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس