واشنطن حول العقوبات على الصين في حال دعمها لروسيا: لدينا عدة أدوات والعقوبات إحداها

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الصين إذا دعمت بكين موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وقالت بساكي ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول موضوع العقوبات على الصين خلال مؤتمر صحفي: "لدينا عدد من الأدوات التي يمكن النظر فيها، والعقوبات هي إحدى الأدوات".

وردت بساكي على سؤال طرح عن سبب نشر الإدارة الصينية لبيان حول المحادثة في وقت أبكر بكثير من الإدارة الأمريكية: "حتى قبل أن تنتهي. رائع".

وأضافت أن المحادثة كانت طويلة، واستمرت لمدة ساعتين واستغرق الأمر من الجانب الأمريكي بعض الوقت، وخاصة في موضوع الترجمة.

المصدر: نوفوستي+تاس