وسائل إعلام: ألمانيا قدمت لأوكرانيا فقط 500 صاروخ مضاد للجو من أصل الـ 2700

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ألمانيا لم تقدم لأوكرانيا إلا 500 صاروخ سوفيتي الصنع من نوع "ستريلا" من أصل الـ 2700 التي تعهدت بتقديمها في وقت سابق.

ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية عن مصادر حكومية أوكرانية أن شحنة الصواريخ تم تقديمها مساء الخميس.

ولم تعلق وزارة الدفاع الألمانية على تلك المعلومات، حيث تعتبر المعلومات عن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا "معلومات سرية".

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يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت في 26 فبراير الماضي عن قرارها تقديم الأسلحة لأوكرانيا، وذلك لأول مرة، إذ كانت برلين تعارض تقديم الأسلحة لكييف في وقت سابق.

وقررت ألمانيا تقديم ألف نظام مضاد للدبابات و500 صاروخ مضاد للجو من نوع "ستينغر". وسمحت ألمانيا أيضا لإستونيا وهولندا إرسال الأسلحة الألمانية التي قدمت لهما في وقت سابق، إلى أوكرانيا.

وفي 3 مارس الجاري أفادت وكالة "د ب أ" الألمانية بأن برلين تخطط لتقديم 2700 صاروخ مضاد للجو من نوع "ستريلا" للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: "تاس"