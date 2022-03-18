الدفاع الروسية: تدمير ساحة للطائرات في لفيف غرب أوكرانيا بأسلحة "عالية الدقة"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة دمرت، بأسلحة عالية الدقة، ساحة للطائرات في لفيف، غرب أوكرانيا، إضافة إلى مخازن أسلحة في ضواحي نيكولاييف وفوزنيسنسك.

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وأضافت الوزارة في الإيجاز الصحفي المسائي حول العملية العسكرية في أوكرانيا، أن الطائرات العملياتية والتكتيكية والطائرات بدون طيار التابعة للجيش الروسي دمرت 54 منشأة عسكرية لأوكرانيا، كما أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرة دون طيار أوكرانية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القوات المسلحة الروسية دمرت "منذ بدء العملية، 184 طائرة مسيرة، و1412 دبابة ومدرعة، و142 قاذفة صواريخ متعددة".

المصدر: RT