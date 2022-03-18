الخارجية الصينية تنشر صورة تسخر من فكرة الغرب عن "المجتمع الدولي"

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في حسابه على "تويتر" صورة تسخر من الفكرة التي يحملها الغرب عن معنى "المجتمع الدولي".

وتظهر الصورة خريطة للعالم لا تظهر فيها سوى دول أوروبا الغربية وأستراليا وأمريكا الشمالية واليابان، في إشارة إلى أن الدول الغربية لا تعترف بباقي دول العالم عندما تتحدث عن فكرة "المجتمع الدولي".

وأرفق تشاو الصورة بتعليق قال فيه "إنها حقيقة متعارف عليها عالميا، عندما يتحدث الغرب عن المجتمع الدولي، فهذا ما يقصدونه".

It is a truth universally acknowledged, that when the West talks about the "int'l community", they mean: pic.twitter.com/RZNOwDymX2 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 17, 2022

المصدر: RT