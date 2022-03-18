"طالبان" تعتقل صحفيين بسبب فرض رقابة على تقارير تلفزيونية

أعلن مدير قناة tolo tv الأفغانية، اليوم الجمعة أن رجال استخبارات "طالبان" جاؤوا ليلا لاعتقال ثلاثة موظفين من القناة.

وقال خابالواك ساباي، مدير القناة الذي كان من بين المعتقلين الثلاثة: "يبدو أن الحكام الجدد للبلاد لم تعجبهم قصة بثتها القناة بشأن قرارهم بمنع الدراما الأجنبية من العرض على التلفزيون المحلي"، مشيرا إلى أنه ونافاي خليق، مستشار القناة القانوني، خرجا من التوقيف خلال ساعات، لكن المذيع بهرام أمان ما زال محتجزا لديهم.

جاء مسؤولو المديرية العامة للاستخبارات التابعة لطالبان بعد الثامنة مساء يوم أمس الخميس لاعتقال الثلاثة. وقال ساباي إن القناة ما زالت تسعى لإطلاق سراح المذيع أمان.

من جانبها، ذكرت مجموعة موبي، وهي الشركة التي تملك القناة، أن الاعتقالات جاءت بسبب "نشر أخبار في تولو عن منع عرض مسلسل دراما أجنبي"، وهو قرار اتخذته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكومة طالبان.

يذكر أن الشركة الإعلامية مملوكة لأفغان ولها مصالح في جنوب ووسط آسيا فضلا عن الشرق الأوسط وإفريقيا.

قوبلت الاعتقالات بإدانة دولية تضمنت مطالب واسعة من الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين بالتوقف عن التحرش بالصحفيين المحليين وتقييد حرية التعبير من خلال التهديدات والترويع والاعتقالات.

وقال بيان من لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة: "يجب على طالبان الإفراج فورا عن الصحفي بهرام أمان، مذيع الأخبار في قناة تولو نيوز المستقلة، والتوقف عن اعتقال وترويع أفراد من الصحافة الأفغانية".

وحثت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" أيضا على الشيء نفسه.

المصدر: AP