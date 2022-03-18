الخارجية الأوكرانية: زيلينسكي جاهز للقاء بوتين "حتى ولو غدا"

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جاهز للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أي لحظة، إذا كان الأخير جاهزا له أيضا.

وردا على سؤال صحفي حول امكانية موعد محتمل للقاء زيلينسكي وبوتين قال كوليبا في حديثه لصحيفة "الحقيقة الأوكرانية": "إذا أظهر بوتين استعداده لمثل هذا اللقاء، فيمكن أن يجري حتى ولو غدا أو بعد غد. إن الرئيس زيلينسكي جاهز لهذا اللقاء. إن موقفه واضح للغاية، وتم صياغته في كل القضايا، وأوكرانيا جاهزة لهذا الحوار".

وأضاف أن هناك منافسة بين البلدان المختلفة لاستضافة مثل هذا الاجتماع، متابعا: "يمكنني القول إن المنافسة على حق عقد لقاء بين زيلينسكي وبوتين أكثر شراسة من المنافسة على الألعاب الأولمبية".

أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، عضو الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا، ميخائيل بودولياك، سابقا، عن إعداد وثائق ضرورية للمحادثات المباشرة المحتملة بين بوتين وزيلينسكي. من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بوتين لا يمكن ولا يجب أن يلتقي مع زيلينسكي لإجراء أي مناقشات، بل فقط للموافقة على الاتفاقيات التي يجري التوصل إليها.

المصدر: نوفوستي