منع البرلمان الأوروبي الدبلوماسيين الروس والموظفين في الحكومة الروسية من دخول مباني البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، إن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي، والتي لا تزال متواصلة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية وضمان أمن سكان دونباس من الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني ضد السكان في لوغانسك ودونيتسك منذ 8 سنوات.

المصدر: تاس