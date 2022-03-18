بيسكوف: بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال بيسكوف، اليوم الجمعة: تم في الجسلة بحث الوضع الدولي الحالي، وتواصل تبادل الآراء فيما يخص العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف: "أخبر الرئيس بالتفصيل المشاركين في الجلسة بمحتوى اتصالاته الدولية العديدة".

المصدر: إنترفاكس