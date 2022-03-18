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بيسكوف: بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

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بيسكوف: بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
AP
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال بيسكوف، اليوم الجمعة: تم في الجسلة بحث الوضع الدولي الحالي، وتواصل تبادل الآراء فيما يخص العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف: "أخبر الرئيس بالتفصيل المشاركين في الجلسة بمحتوى اتصالاته الدولية العديدة".

المصدر: إنترفاكس

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