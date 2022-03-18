بيسكوف ردا على إلغاء رخصة RT في بريطانيا: ما يحدث في أوروبا جنون

ردا على سؤال بشأن إلغاء رخصة قناة RT في بريطانيا رد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن ذلك نتيجة ما يحدث في أوروبا من جنون.

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وتابع بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم: "إن ذلك ليس سوى انتهاك للقوانين الأوروبية وحرية الإعلام ومصادرة الممتلكات الخاصة. إنه جنون يعم القارة الأوروبية بأسرها. إن العالم أكثر تعقيدا بكثير من أوروبا وحدها، وسوف تستمر شبكة RT الروسية في تبني وجهة نظرها التي يريدها ويستمع إليها كثيرون".

المصدر: RT