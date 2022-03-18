 
مباشر

بيسكوف ردا على إلغاء رخصة RT في بريطانيا: ما يحدث في أوروبا جنون

أخبار العالم

بيسكوف ردا على إلغاء رخصة RT في بريطانيا: ما يحدث في أوروبا جنون
Globallookpress Thiago Prudencio/Keystone Press Agency
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smmh

ردا على سؤال بشأن إلغاء رخصة قناة RT في بريطانيا رد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن ذلك نتيجة ما يحدث في أوروبا من جنون.

إقرأ المزيد
بعد خروج سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية من روسيا.. مطاعم تركية تستعد لدخول السوق الروسية
بعد خروج سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية من روسيا.. مطاعم تركية تستعد لدخول السوق الروسية

وتابع بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم: "إن ذلك ليس سوى انتهاك للقوانين الأوروبية وحرية الإعلام ومصادرة الممتلكات الخاصة. إنه جنون يعم القارة الأوروبية بأسرها. إن العالم أكثر تعقيدا بكثير من أوروبا وحدها، وسوف تستمر شبكة RT الروسية في تبني وجهة نظرها التي يريدها ويستمع إليها كثيرون".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا