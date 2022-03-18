دولة أوروبية الأسعد في العالم للعام الخامس.. ودولة عربية في المركز قبل الأخير!

صنفت فنلندا بأنها الدولة الأسعد في العالم للعام الخامس على التوالي، في مؤشر سنوي ترعاه الأمم المتحدة والذي صنف أفغانستان مرة أخرى على أنها الأكثر تعاسة، بعد لبنان.

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وسجلت صربيا وبلغاريا ورومانيا أكبر زيادة في الرفاهية. وكان أكبر سقوط في جدول السعادة العالمية، الذي صدر اليوم الجمعة، من نصيب لبنان وفنزويلا وأفغانستان.

وتراجع لبنان، الذي يواجه انهيارا اقتصاديا، إلى المركز الثاني من الأخير على مؤشر 146 دولة، أدنى بقليل من زيمبابوي.

وشهدت الأزمة الإنسانية في أفغانستان التي أصابتها الحرب، والتي تقع في أسفل الجدول بالفعل، تفاقما منذ أن استولت طالبان على السلطة مرة أخرى في أغسطس الماضي.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن مليون طفل دون سن الخامسة قد يموتون من الجوع هذا الشتاء إذا لم يتم تقديم المساعدة لهم.

وقال المؤلف المشارك جان إيمانويل دي نيفي: "هذا (الفهرس) يمثل تذكيرا صارخا بالضرر المادي والمعنوي الذي تسببه الحرب للعديد من ضحاياها".

ويستند تقرير السعادة العالمي، الذي دخل عامه العاشر الآن، إلى تقييم الناس لسعادتهم، فضلا عن البيانات الاقتصادية والاجتماعية.

وهو يحدد درجة السعادة على مقياس من صفر إلى 10، بناء على متوسط ​​البيانات على مدى فترة ثلاث سنوات.

المصدر: أ ف ب