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نائب وزير الخارجية الروسي بحث مع السفير النيجيري إجلاء مواطني الجمهورية من أوكرانيا

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نائب وزير الخارجية الروسي بحث مع السفير النيجيري إجلاء مواطني الجمهورية من أوكرانيا
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والسفير النيجيري لدى موسكو، شيخو عبداللهي ييبايكفالا، قضايا إجلاء المواطنين النيجيريين من الأراضي الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "تم خلال الحديث بحث المسائل الحيوية للتطوير المقبل للعلاقات الروسية النيجيرية. كما تم تبادل الآراء فيما يخص الوضع الإنساني في أوكرانيا وقضية إجلاء مواطني نيجيريا من الأراضي الأوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تم بمبادرة من الجانب النيجيري.

المصدر: تاس

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