روسيا تؤكد أن الوضع حول أوكرانيا لن يؤثر على التعاون العسكري التقني مع الهند

قال السفير الروسي لدى الهند، دينيس أليبوف، إن الوضع الحالي حول أوكرانيا لن يؤثر على التعاون العسكري التقني مع الهند.

وقال السفير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" إن "البرنامج المحدث للتعاون العسكري التقني (بين البلدين) تم إعداده لمدة 10 سنوات، وحتى 31 عاما. وهناك الكثير من المجالات والمشاريع المشتركة".

وأكد أن "الوضع الحالي حول أوكرانيا لن يؤثر على تعاوننا العسكري التقني، لأن العديد من الشركات الروسية العاملة في المجمع الصناعي العسكري في مجال التعاون مع الهند، توجد منذ فترة طويلة تحت عقوبات من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة في المقام الأول. وتوسيع القيود التي سببها الوضع في أوكرانيا لا يغير أي شيء بشكل كبير".

وأشار السفير أيضا إلى أن عمليات تسليم أنظمة "إس-400" الروسية إلى الهند تسير وفقا للخطة المتفق عليها، ولن تؤثر العقوبات على تنفيذ العقد بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي