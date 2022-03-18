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اعتقال 4 من سكان القدس الشرقية لصلتهم بحركة "حماس"

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اعتقال 4 من سكان القدس الشرقية لصلتهم بحركة
AFP
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال أربعة من سكان القدس الشرقية للاشتباه بصلتهم بحركة "حماس".

وقالت الشرطة إنه بعد تحقيق مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم، وهم من سكان صور باهر شرقي القدس، وآخر من بيت حنينا بشمال المدينة، وقدمت إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضدهم، وتنسب إليهم تهم الانتماء إلى حركة حماس وحشد أموال لصالحها عن طريق جمعية "لجنة زكاة القدس".

وأفادت بأنه تمت مصادرة نصف مليون شيكل (155000 دولار) نقدا ومركبات وأصول أخرى، بالإضافة إلى تجميد حسابات مصرفية تابعة لمنظمة خيرية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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