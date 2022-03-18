كوريا الشمالية تستعد لإقامة استعراض عسكري ضخم

أظهرت صور أقمار صناعية، اليوم الجمعة، زيادة في تحركات القوات العسكرية والمركبات في مطار ميريم في بيونغ يانغ، حيث تجري كوريا الشمالية بروفة استعراض عسكري ضخم.

وتظهر صور الأقمار الصناعية مكان بروفة الاستعراض العسكري في مطار ميريم، والتي تم التقاطها من قبل شركة بلانيت لابس (Planet Labs) للتصوير في يوم 16 مارس.

وفي الصور، شوهد ما يقرب من 20 صفا يتكون كل صف ما بين 50 إلى 300 جندي. ولذلك يُقدر أن ما بين 1000 و6000 جندي كانوا في مكان التدريب (البروفة).

وتضاعف عدد القوات بالمقارنة مع الشهر الماضي الذي شوهد فيه حوالي 10 صفوف فقط. وقالت إذاعة "صوت أمريكا" إن عدد المركبات المتوقفة بالقرب من مكان التدريب زاد أيضا.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى احتمال إقامة كوريا الشمالية استعراضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ 110 لميلاد مؤسسها، كيم إيل-سونغ، الذي يصادف 15 أبريل، قد ترتبط زيادة تحركات القوات والمركبات في مطار ميريم بالاستعداد للاستعراض العسكري بهذه المناسبة.

وكانت كوريا الشمالية قد أقامت عروضا عسكرية ضخمة بمناسبة الذكرى الـ 100 والـ 105 لميلاد كيم إيل-سونغ في عامي 2012 و2017 على التوالي.

المصدر: "يونهاب"