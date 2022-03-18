المتحدث باسم شرطة دونيستك: روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس

أعلن المتحدث باسم قوات الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين.

وقال باسورين: "من وجهة نظر عسكرية، إذا كانت هناك بعض أنظمة الدفاع الجوي، فليس هناك حاجة لمدنا بها، يكفي أن تتحكم روسيا الاتحادية في السماء بنفسها".

وفي حوار مع قناة "روسيا-24" وفي معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان قد تم بالفعل الانتهاء من وضع "مظلة" (منطقة حظر جوي) في منطقة دونبس، قال باسورين "نعم، أعتقد نعم".

المصدر: انترفاكس