إسرائيل تنسق مع روسيا لإنشاء مستشفى ميداني في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل نسقت خطة إنشاء مستشفى ميداني في أوكرانيا مع روسيا، وأعطت تل أبيب لموسكو الإحداثيات لضمان عدم مهاجمة هذه المنشأة الصحية.

ونقل موقع "والا" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، التقى مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الأسبوع الماضي، وأطلعه على الخطط بهذا الشان.

وأشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، طرح هذه القضية أثناء اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي إنشاء المستشفى الميداني في أوكرانيا.

المصدر: i24news