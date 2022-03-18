نائب روسي: بايدن يشابه قبطان "تيتانيك" الذي يقود بلاده إلى الانهيار

صرح نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، أن مساعدة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لأوكرانيا خطوة معادية لروسيا، مشبها بايدن بقبطان "تيتانيك" الذي يقود بلاده إلى الانهيار.

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وقال شيريميت في حديثه لوكالة "نوفوستي": "يتخذ بايدن خطوة أخرى معادية لروسيا، مما يجعل بلاده أقرب إلى الانهيار الاقتصادي والسياسي. ستواجه الولايات المتحدة حتما جبلا جليديا من المشكلات غير القابلة للحل والتي ستتطور نتيجة لعقوباتها ضد روسيا. يشبه بايدن بشكل متزايد قبطان "تيتانيك" الذي يقود السفينة المسماة بالولايات المتحدة إلى موت محقق".

وأضاف أن بايدن يعرض للخطر رفاهية الشعب الأمريكي كله بسياسته العدوانية، مؤكدا أنه "سيتم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى النهاية، بغض النظر عن مدى معارضة نظام كييف وأسياده الغربيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستقدم لأوكرانيا في الأسبوع الجاري مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار.

المصدر: نوفوستي