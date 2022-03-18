سياسي أمريكي: الولايات المتحدة تدفع زيلينسكي نحو مواصلة المجزرة

يعتقد ضابط القوات الخاصة الأمريكية السابق، جو كينت، الذي يترشح لمجلس النواب بالكونغرس، أن الساسة الأمريكيين يدفعون القيادة الأوكرانية إلى المجزرة، متجاهلين الدبلوماسية.

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وقال كينت، وهو الجمهوري من ولاية واشنطن، في بث قناة "Fox News" إن الساسة الأمريكيين بمن فيهم أعضاء الحزب الجمهوري: "يلقون خطابات في مؤتمرات كبيرة تحت الأعلام الأوكرانية للتعبير عن تضامنهم مع شعب الدولة الأخرى". وأشار إلى أنه لا يؤيد أعمال السلطات الروسية لكن يرى أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن تعير اهتماما زايدا للدعم العسكري لكييف لتحويل الأنظار عن القضايا الداخلية، بمن فيها الهجرة. وأشار إلى أن واشنطن تتجاهل "حقيقة بحث اقتراح حول إحلال السلام" في أوكرانيا.

وأضاف: "إننا ندفع (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي ونحث (الأوكرانيين) على مواصلة المجزرة دون تأييدهم في السير نحو الطريق إلى التسوية السياسية".

وعبر كينت عن اعتقاده بأن التصعيد في أوكرانيا يعد "أفضل أسلوب لصرف الانتباه عن الأزمة السياسية" داخل الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أثناء خطابه في البيت الأبيض بشأن تقديم مساعدات عسكرية لكييف، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة تنوي تقديم الأسلحة الإضافية لأوكرانيا، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي والمسيرات والأنظمة المضادة للدبابات والأسلحة النارية والذخائر. وأضاف أن واشنطن ستخصص 800 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا ليبلغ مجموع هذه المساعدات 1 مليار دولار في الأسبوع الجاري.

المصدر: تاس