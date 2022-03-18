العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ23.. لحظة بلحظة
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دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ23 ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرارالغرب بإمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.
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