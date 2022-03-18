الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية على المدنيين في مقاطعة خاركوف الأوكرانية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي قدم حوالي 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى السكان في منطقة تشوغويفسكي بمقاطعة خاركوف في شمال شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تقديم كمية جديدة من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى سكان المناطق المحررة في منطقة تشوغويفسكي في مقاطعة خاركوف (أوكرانيا). وتم نقل شحنة من البضائع الإنسانية التي بلغ حجمها الإجمالي حوالي 100 طن عبر نقطة التفتيش الحدودية في منطقة بيلغورود"، مشيرة إلى أن هذه الشحنة تحتوي على مواد غذائية وأدوية للمؤسسات الطبية.

المصدر: نوفوستي