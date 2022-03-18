مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي حول حظر استيراد اليورانيوم من روسيا

طرح أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال أحد مقدمي المشروع، السيناتور جون باراسو في بيان بهذا الصدد، يوم الخميس: "حان الوقت لاستبعاد موارد الطاقة الروسية من السوق الأمريكية للأبد".

وأضاف: "نعرف أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين يستخدم تلك الموارد لتمويل حربه القاسية وغير المبررة ضد أوكرانيا. ويعتبر حظر استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا خطوة مهمة، لكنها يجب ألا تكون الأخيرة".

واعتبر السيناتور الأمريكي أن حظر استيراد اليورانيوم من روسيا لن يقطع عنها الموارد لتمويل عمليتها العسكرية فحسب، بل وسيساهم في تطوير إنتاج اليورانيوم في الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، طالت قيادتها السياسية والعسكرية ورجال الأعمال وبعض قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الطاقة، حيث قررت واشنطن التخلص من استيراد النفط والغاز الروسي.

المصدر: "نوفوستي"