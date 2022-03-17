نيبينزيا: محافظو المدن الأوكرانية يتاجرون بالمساعدات الإنسانية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن محافظي المدن الأوكرانية يتاجرون بالأدوية والملابس والمواد الغذائية القادمة كمساعدات إنسانية من المنظمات الدولية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الدولي: "يقوم محافظو المدن الأوكرانية بإعادة بيع الأدوية والملابس والأغذية القادمة من المنظمات الدولية، ولا سيما من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأصحاب المشاريع المحليين".

وأكد أنه تم تسجيل عمليات المتاجرة في جيتوميري وإيفانو فرانسكوفسك وفينيتس وروفنا.

وأضاف: "نحن نواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين في أوكرانيا". وكشف نيبينزيا أن "عددا من المدنيين الأوكرانيين تلقوا تهديدات بالانتقام من السلطات المحلية لسبب بسيط وهو حصولهم على مساعدات إنسانية روسية".

المصدر: "نوفوستي"