فرنسا.. ترقب لاحتجاجات لعمال النقل البري بسبب ارتفاع أسعار الوقود

أفادت مراسلة RT في فرنسا بأن العديد من سائقي الشاحنات والعاملين في قطاع النقل البري سيتوجهون إلى العاصمة باريس، يوم الجمعة، للمشاركة في تعبئة شعبية ضد غلاء أسعار الوقود.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشمل احتجاجات العمال مظاهرات، وحصارا لمستودعات البنزين ورفض التزود من المحاطات بالوقود.

وأعرب العديد من عمال قطاع النقل البري عن رفضهم قرار السلطات منح خصم قدره 15 سنتا للتر البنزين والديزل، لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.

وتسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى حماية المستهلكين والشركات من أسعار الطاقة القياسية، التي قفزت بشكل أكبر تزامنا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT