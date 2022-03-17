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روسيا تعتزم طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول المختبرات البيولوجية الأميركية في أوكرانيا

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روسيا تعتزم طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول المختبرات البيولوجية الأميركية في أوكرانيا
Globallookpress MFA Russia
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ستطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وقال نيبينزيا يوم الخميس "سنطلب اجتماعا عاجلا غدا لمناقشة موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا مرة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار الوثائق الجديدة التي تم الحصول عليها خلال العملية العسكرية الخاصة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق إن موسكو تطالب بالنظر في مسألة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وفقا لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية وتدمير تلك الأسلحة.

المصدر: RT

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