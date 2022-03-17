نيبينزيا: المتطرفون الأوكرانيون يتشبثون بماريوبول لأن هناك آثارا كثيرة لجرائمهم

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن "المتطرفين الأوكرانيين يتشبثون بمدينة ماريوبول لأنها تخفي الكثير من الأدلة على جرائمهم".

ورفض نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، اتهامات الدول الغربية لروسيا بقصف مستشفى للأطفال والحوامل ومبنى المسرح الدرامي في ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن "القوميين يستمرون باستخدام المدنيين كدروع بشرية" في المدينة.

واتهم نيبينزيا رؤساء بلديات المدن الأوكرانية بأنهم يبيعون المساعدات الإنسانية، وخاصة الأدوية والملابس والأغذية التي تقدمها المنظمات الدولية.

إقرأ المزيد

وتعليقا على المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، قال نيبينزيا إنها بمثابة "صب البنزين على النار"، مضيفا أن أوكرانيا لا تزال "بيدقا في الصراع الجيوسياسي" بالنسبة للغرب.

وأكد أن روسيا ستطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لمناقشة المعلومات حول "المختبرات البيولوجية الأمريكية" التي أعلنت عنها روسيا مؤخرا.

وأشار إلى أن موسكو سحبت مشروع قرارها حول الوضع الإنساني في أوكرانيا من التصويت الذي كان من المزمع أن يجري يوم الخميس، مضيفا أن "الغرب يجبر ممثلي الدول الأخرى على عدم دعمه".

المصدر: "نوفوستي"