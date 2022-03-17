الصين: العقوبات لن تحل المشاكل وندعم استمرار المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا

قال المندوب الصيني في مجلس الأمن تشانج جون، يوم الخميس، إن بكين ترحب بأي مبادرة أو اقتراح يساهم في تخفيف وحل الأزمة الحالية في أوكرانيا.

ودعا المندوب الصيني مجلس الأمن إلى أن يلعب "دورا إيجابيا في تخفيف وطأة الوضع الإنساني في أوكرانيا"، مؤكدا أن "استمرار المفاوضات يعني أن هناك فرصة لوقف إطلاق النار ولمستقبل سلمي".

وشدد على أن "الحقائق أثبتت أن استخدام العقوبات لن يحل أي مشكلة بل سيخلق مشاكل جديدة"، لافتا إلى أن "العقوبات المتصاعدة تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة وتضر بمعيشة الناس في جميع البلدان".

كما أعرب المندوب الصيني عن ترحيب بلاده "بأي مبادرة أو اقتراح من أي جهة لتخفيف وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا".

المصدر: وكالات