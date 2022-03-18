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أوكرانيا تسعى لإنشاء آلية مع روسيا لتبادل المعلومات حول الأسرى والقتلى

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أوكرانيا تسعى لإنشاء آلية مع روسيا لتبادل المعلومات حول الأسرى والقتلى
Legion-Media Oleksii Kovalov / Avalon
نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك
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أعلنت الحكومة الأوكرانية عن سعيها لإنشاء آلية مع روسيا، لتبادل المعلومات عن الأسرى والقتلى.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، يوم الخميس: "في وقت لاحق سنؤسس آلية للتبادل عبر أجهزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستؤدي دور الوسيط الحيادي، وسنقدم المعلومات للطرف المقابل".

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يذكر أن روسيا وأوكرانيا تواصلان المفاوضات حول تسوية الوضع، والتي قد أثمرت عن اتفاق لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال ووقف إطلاق النار مؤقتا في تلك المناطق.

وانطلقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"

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