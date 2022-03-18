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اعتقال رئيس وزراء بلغاريا السابق في عملية أمنية واسعة

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اعتقال رئيس وزراء بلغاريا السابق في عملية أمنية واسعة
Erin Scott
بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا السابق
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اعتقلت الشرطة البلغارية رئيس وزراء البلاد السابق وزعيم حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" بويكو بوريسوف في عملية أمنية واسعة النطاق.

وحسب المعلومات التي نقلتها إذاعة "BNR" عن وزارة الداخلية البلغارية فإن عمليات التفتيش والاعتقال شملت العديد من الأماكن. وبالإضافة إلى بوريسوف، تم اعتقال العديد من الأشخاص المنتسبين إلى حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" وهو الحزب الحاكم السابق.

وذكرت الإذاعة أن العملية مرتبطة بتقارير تفيد بأن المدعين الأوروبيين يحققون في أكثر من 120 حالة إساءة استخدام للأموال الأوروبية في بلغاريا.

المصدر: "نوفوستي"

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