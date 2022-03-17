برلين: الناتو متمسك بالقانون التأسيسي للعلاقات المشتركة مع روسيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الناتو يواصل الالتزام بالقانون التأسيسي للعلاقات المشتركة بين روسيا والحلف ويعزز الجناح الشرقي وفقا له.

وقالت بيربوك قبيل لقائها مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في برلين: "نحن دول الناتو، دعمنا في الماضي بشكل صريح وواضح القانون التأسيسي لروسيا والناتو، وما زلنا نفعل ذلك الآن".

وحسب الوزيرة الألمانية، فإن تحركات روسيا في أوكرانيا "خلقت السبب لتعزيز الأمن على الجناح الشرقي". وأشارت إلى أن ذلك يحدث "بما يتفق تماما مع القانون التأسيسي".

ووقعت روسيا ودول الناتو على القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن في 27 مايو 1997.

المصدر: "تاس"