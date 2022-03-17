 
مباشر

برلين: الناتو متمسك بالقانون التأسيسي للعلاقات المشتركة مع روسيا

أخبار العالم

برلين: الناتو متمسك بالقانون التأسيسي للعلاقات المشتركة مع روسيا
Annette Riedl
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smhk

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الناتو يواصل الالتزام بالقانون التأسيسي للعلاقات المشتركة بين روسيا والحلف ويعزز الجناح الشرقي وفقا له.

وقالت بيربوك قبيل لقائها مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في برلين: "نحن دول الناتو، دعمنا في الماضي بشكل صريح وواضح القانون التأسيسي لروسيا والناتو، وما زلنا نفعل ذلك الآن".

وحسب الوزيرة الألمانية، فإن تحركات روسيا في أوكرانيا "خلقت السبب لتعزيز الأمن على الجناح الشرقي". وأشارت إلى أن ذلك يحدث "بما يتفق تماما مع القانون التأسيسي".

ووقعت روسيا ودول الناتو على القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن في 27 مايو 1997.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا