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مقتل مواطن أمريكي جراء قصف على مدينة تشيرنيغوف شمال أوكرانيا

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مقتل مواطن أمريكي جراء قصف على مدينة تشيرنيغوف شمال أوكرانيا
Legion-Media JL Images
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أعلنت الشرطة الأوكرانية أن مواطنا أمريكيا قتل جراء القصف على مدينة تشيرنيغوف بشمال أوكرانيا.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن "الأمريكي وعددا من السكان المحليين قتلوا جراء قصف المدفعية الروسية على المدينة".

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بدورها أكدت الخارجية الأمريكية مقتل المواطن دون أن تكشف عن هويته "احتراما لعائلته في هذه الفترة الصعبة"، وقدمت التعازي لأهالي المواطن.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد نفت مرارا قصف المناطق السكنية أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها توجه الضربات إلى مواقع عسكرية فقط.

المصدر: وكالات

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