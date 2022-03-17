موسكو: إيران مستعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا رغم العقوبات الغربية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال لقائه مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن إيران مستعدة لمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي على الرغم من القيود الغربية ضد روسيا.

ونقل المكتب الصحفي للحكومة عن نوفاك: "جرت أمس مفاوضات ناجحة بين وزيري خارجية روسيا وإيران. وستكون نتائجها ذات أهمية كبيرة على العلاقات الثنائية بين البلدين. وتم خلالها التأكيد على الرغبة المشتركة للطرفين في الوصول بالعلاقات إلى مستوى جديد. ومن المهم بالنسبة للجانب الروسي هو استعداد طهران لتطوير التعاون مع روسيا على الرغم من القيود الغربية ضد روسيا".

من جانبه، أكد وزير النفط الإيراني أن إيران مستعدة لدعم روسيا وتطوير التعاون بشكل أكبر. كما أكد أن "روسيا كانت بجانبنا عندما تعرضنا للعقوبات، لذلك نعتبر اليوم أن من واجبنا أن نكون بجانب روسيا في هذه الظروف الصعبة وأن نقدم المساعدة".

المصدر: "نوفوستي"