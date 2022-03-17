المستشار الألماني: تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى أوروبا سيشكل "تحديا كبيرا جدا"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي سيشكل "تحديا كبيرا وكبيرا جدا".

وجاء تصريح شولتس خلال اجتماع عقده مع قادة 16 ولاية في ألمانيا لمناقشة تبعات جائحة كورونا.

وأضاف شولتس أنه على الرغم من التحدي الناجم عن تدفق اللاجئين، سيكون من السهل نسبيا مساعدة الأوكرانيين على الاستقرار نظرا لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرات لدخول ألمانيا ولديهم إمكانية الوصول التلقائي إلى الرعاية الصحية والتعليم وكذلك دورات اللغة والاندماج.

المصدر: وكالات