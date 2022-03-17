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فرنسا.. إخلاء وزارة المالية جزئيا إثر "تهديد إرهابي"

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فرنسا.. إخلاء وزارة المالية جزئيا إثر
Globallookpress Kay Nietfeld
الشرطة الفرنسية
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أعلنت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس أن قوات الأمن أخلت وزارة الاقتصاد والمالية بشكل جزئي إثر "تهديد إرهابي".

ونقلت قناة "بي.إف.إم" عن مصادر في الشرطة الفرنسية أنه "تم إجلاء حوالي 20 شخصا بالفعل"، مضيفة أن قرار الإجلاء جاء بعد تحذير من وجود قنبلة داخل الوزارة.

وأشارت مصادر القناة إلى أن الشرطة تباشر عملها بمساعدة الكلاب المدربة على كشف القنابل، للتحقق من صحة التحذير.

المصدر: قناة "بي.إف.إم"

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