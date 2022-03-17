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ماكرون يعتزم إجراء اتصال مع بوتين في وقت قريب

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ماكرون يعتزم إجراء اتصال مع بوتين في وقت قريب
Legion-Media Blondet Eliot/Abaca/Sipa USA
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه إجراء اتصال هاتفي جديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب لبحث التسوية السلمية في أوكرانيا.

وقال ماكرون أثناء تقديمه برنامجه الانتخابي، اليوم الخميس: "ضمن الجهود لمواصلة البحث عن الحل السلمي، أتصل عدة مرات في الأسبوع مع رئيسي أوكرانيا وروسيا".

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وأضاف: "خلال الساعات القريبة القادمة أخطط للاتصال مع الرئيس بوتين مجددا".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار موسكو في 7 فبراير الماضي، حيث جرت مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي اليوم التالي توجه الرئيس الفرنسي إلى أوكرانيا للقاء رئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وأجرى ماكرون وبوتين عددا من المكالمات الهاتفية منذ ذلك الحين. وقد أبدى الرئيس الفرنسي يوم الاثنين الماضي رغبته في الاتصال مع بوتن مجددا.

المصدر: "تاس"

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