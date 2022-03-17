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الخارجية الصربية: عالم جديد ظهر بالفعل بقيادة روسيا والصين

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الخارجية الصربية: عالم جديد ظهر بالفعل بقيادة روسيا والصين
AP Mark Schiefelbein علما الصين وروسيا
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قال كبير مستشاري وزارة الخارجية الصربية، فلاديمير كرشليانين، إن عالماً جديداً قد ظهر بالفعل، بقيادة روسيا والصين، وبداية من صربيا، وأن الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسيا.

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وأضاف أن "النظام الجديد سيكون خاليا من الفاشية والإرهاب و"الثورات الملونة" التي يدعمها الناتو بانتظام وبشكل دوري".

وأشار كرشليانين إلى أن "الغرب ومن خلال تصرفاته يساعد في تشكيل نظام عالمي جديد دون هيمنته" وأن أوكرانيا "سقطت ضحية للناتو، تماما مثل يوغوسلافيا. وبنفس النفاق المتوقع الذي لا حدود له".

المصدر: "سبوتنيك"

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