الحرس الثوري الإيراني: تدمير أي مقر ينطلق منه أي اعتداء يستهدف أمننا حق طبيعي

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن "تدمير أي مقر ينطلق منه أي اعتداء يستهدف أمن البلاد حق طبيعي وهذا خط أحمر".

وأضاف العميد شريف في تصريح لقناة "المسيرة" اليمنية، أن "سفير بلاده في العراق أعلن أنه تم تحذير إقليم كردستان عدة مرات بشأن المقر الذي تم ضربه وأيضا بشأن وجود مقرين آخرين".

وأشار إلى أن إسرائيل أعلنت بنفسها أن "طائرتها المسيرة التي أتت فوق قاعدة في كرمانشاه تم توجيهها من مقراتها في أربيل".

وحذر العميد شريف أنه "في حال لم يتحرك المسؤولون العراقيون لإزالة بقية المقرات وتم استهداف أمننا من تلك المنطقة سنرد دون تردد".

وتبنى الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق الهجوم الصاروخي الذي أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أنه نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.

ووفقا للحرس الثوري، استهدف الهجوم "مركزا استراتيجيا إسرائيليا" في أربيل

المصدر: "المسيرة"