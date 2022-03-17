إيران تفكك خلية إرهابية جنوب البلاد

أصدرت القيادة العامة للشرطة في إيران، اليوم الخميس بيانا أعلنت فيه تفكيك خلية إرهابية واعتقال عناصرها في محافظة خوزستان جنوب البلاد.

واعتبرت الشرطة في بيان أن "الجماعة التي تنتمي لجماعات انفصالية وأجهزة استخبارات أجنبية كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية وإثارة الفتن والنعرات الطائفية في المحافظة لزعزعة الأمن وخلق التوتر".

وأضاف البيان: "هذه الخلية الإرهابية، كانت على صلة بأجهزة استخبارات بعض الدول العدوة وتلقت أموالا للقيام بعمليات تخريبية و استهداف شخصيات بارزة في المحافظة، باستخدام المتفجرات و كذلك القيام بتدمير وإحراق المنازل والأماكن العامة في المحافظة".

وختم البيان قوله: "إن هذه المجموعة الإرهابية تنتمي لجماعات مناوئة للثورة تتمركز في خارج البلاد ولها صلات بأجهزة استخبارات أجنبية وتتلقى الأوامر والدعم منها".

المصدر: RT