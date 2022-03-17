برلمان ليتوانيا يوافق على زيادة إنفاق البلاد الدفاعي

صوت البرلمان الليتواني بالموافقة على زيادة إنفاق الدفاع بنسبة 0.50 بالمئة وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وزاد الإنفاق على الدفاع من 2.02 بالمئة إلى 2.52 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم تمرير التعديل الذي يضيف نحو 300 مليون يورو للإنفاق، في البرلمان المكون من 141 مقعدا بواقع 123 صوتا بنعم، ولم يصوت ضده أو يمتنع عن التصويت أي نائب.

ولا يزال التشريع يحتاج لموافقة رئيس ليتوانيا.

وقال وزير الدفاع، ارفيداس انوسوسكاس، إنه "سيسمح لنا بتسريع صفقات خطط لها مسبقا لحيازة أسلحة مطلوبة لتعزيز قدرات الدفاع للقوات المسلحة واستضافة قوات ناتو إضافية في بلادنا".

المصدر: أسوشيتد برس"