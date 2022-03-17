رئيس جنوب إفريقيا يتهم الناتو بإثارة الصراع في أوكرانيا

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، إنه كان يتعين على حلف الناتو الاستجابة للتحذيرات بشأن عدم التوسع في شرق أوروبا، لتجنب الوضع الحالي في أوكرانيا.

وكتب رامافوزا في تغريدة على "تويتر" أن "نهج (جنوب إفريقيا) يتضمن وجهة نظر يشاركها العديد من الخبراء البارزين في مجال العلاقات الدولية، وهي أنه كان من الممكن تجنب الحرب لو استجاب الناتو لتحذيرات قادته ومسؤوليه، الذين ظلوا يقولون لسنوات عديدة أن التوسع نحو الشرق سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن بعض الناس يريدون من جنوب إفريقيا أن تتخذ "موقفا أكثر عدائية" بهذا الشأن، لكن نهج البلاد هو تحقيق "حل دائم للصراع".

This includes a view shared by many leading scholars on international relations, that the war could have been avoided if NATO had heeded the warnings from among its own leaders & officials over the years that its eastward expansion would lead to greater instability in the region. — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) March 17, 2022

المصدر: RT