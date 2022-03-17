ليتوانيا تتبنى قرارا يدعو لفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا

تبنت ليتوانيا، اليوم الخميس، قرارا يدعو إلى فرض منطقة حظر طيران في أجواء أوكرانيا، معتبرة أن ذلك يضمن أمن الممرات الإنسانية.

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وورد في نص القرار، الذي تبناه البرلمان الليتواني، أن فرض منطقة حظر طيران من شأنه أن يسمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بضمان أمن الممرات الإنسانية، وسلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، ومنشآت تخزين النفايات النووية.

واستبعد حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشكل قاطع أي دور للتحالف العسكري في فرض ومراقبة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا للحماية من الضربات الجوية الروسية.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن "الوضع سيزداد سوءا إن اتخذ الناتو إجراءات حولت ذلك في الواقع إلى حرب شاملة بين الناتو وروسيا".

بدوره، دعا رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا علنا إلى فرض منطقة حظر الطيران، كما حث البرلمان الإستوني شركاءه الـ29 في الناتو على النظر في الأمر نفسه.

المصدر AP