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وزير الخارجية الإيطالي يبحث مع نظيره الأوكراني الوضع في كييف

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وزير الخارجية الإيطالي يبحث مع نظيره الأوكراني الوضع في كييف
AFP
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أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، عرضا خلالها الأوضاع في كييف.

وكتب دي مايو في تغريدة على "تويتر": "اتصلت بنظيري دميترو كوليبا، الذي أكدت له مجددا أن إيطاليا تدعم الشعب الأوكراني، فالمقاومة الأوكرانية هي مقاومة أوروبية، وساتر ضد الزحف العنيف والخطير للجيش الروسي".

وأكد دي مايو "بذل أقصى جهد لإحلال السلام ووقف الحرب الوحشية التي تسبب المعاناة والموت".

المصدر: "آكي"

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