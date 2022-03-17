ألمانيا تدرس إلزامية التلقيح ضد كورونا مع تخفيف القيود

يناقش أعضاء البرلمان الألماني إلزامية اللقاح ضد كوفيد-19، في حين سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا لعدد الحالات الجديدة المؤكدة الخميس، بوقت أيد فيه مسؤولون حكوميون تخفيف القيود.

ولا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاقتراح الأولي بجعل إلزامية اللقاحات لجميع البالغين في ألمانيا لعدة أسابيع، واقترح معارضو إلزامية اللقاح قصر القرار على الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، بينما رفض آخرون الفكرة تماما.

وسجل معهد روبرت كوخ، الهيئة المسؤولة عن مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد، 294931 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و278 حالة وفاة أخرى مرتبطة بكورونا، ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 126420 وفاة.

ورغم ارتفاع معدل الإصابة في ألمانيا بصورة أكبر مقارنة مع كثير من البلدان المجاورة، دافع المسؤولون الحكوميون عن خطط للسماح بإلغاء بعض القيود الأحد.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر، لشبكة البث العامة "إيه آر دي": "إنها خطوة نحو الحياة الطبيعية، وأعتقد أن هذا ما نحتاجه".

وتسعى الحكومة لمنح الولايات الـ16 حق اتخاذ القرار بشأن المناطق التي تتطلب فرض تدابير احترازية، بدلا من فرض هذه التدابير على مستوى البلاد.

وحذرت مجموعة الضغط القوية في الصناعة الألمانية "بي دي آي" من "المبالغة" في إلغاء التدابير الاحترازية، قائلة إن "ذلك الإجراء سيكون غير مسؤول في ضوء الارتفاع في أعداد الإصابات".

المصدر: أ ب