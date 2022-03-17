الاتحاد الأوروبي: تعليق سلطات مالي بث وسائل إعلام فرنسية إجراء غير مقبول

استنكر الاتحاد الأوروبي قرار السلطات العسكرية في مالي تعليق بث "إذاعة فرنسا الدولية" ومحطة "فرنسا 24" بدعوى نشرهما "ادعاءات كاذبة" عن تجاوزات مزعومة ارتكبت في هذا البلد الإفريقي.

وأعربت المتحدثة باسم الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة مصرالي، أثناء مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن قناعتها بأن هذا القرار يستند إلى اتهامات باطلة بحق وسيلتي الإعلام الفرنسيتين، قائلة: "نعتبر هذا غير مقبول. نستنكر هذا القرار والاتهامات التي لا أساس لها".

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي عن هذا الإجراء الليلة الماضية بحجة أن وسيلتي الإعلام الفرنسيتين نشرتا "إدعاءات كاذبة ضد القوات المسلحة المالية".

وتعود هذه الانتقادات، وفقا لبيان الحكومة المالية، إلى توفير RFI يومي 14 و15 من مارس الجاري مساحة للتحدث لضحايا انتهاكات مزعومة قيل إنها ارتكبت على أيدي عناصر في جيش مالي ومجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة الروسية.

وجاءت انتقادات الاتحاد الأوروبي لسلطات مالي على الرغم من أنه بنفسه اتخذ إجراء مماثلا مطلع مارس الجاري بحق شبكة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: "فرانس برس"