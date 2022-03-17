نائبة رئيس الكنيست: زيارة هرتسوغ إلى تركيا تاريخية

وصفت غيداء ريناوي زعبي، نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي، زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا بـ"التاريخية" والتي سيكون لها تأثير إيجابي على منطقة الشرق الأوسط بكاملها.

وقالت زعبي: "أعتقد أن زيارة هرتسوغ إلى تركيا ستمهد الطريق أمام شراكة دبلوماسية قوية بين البلدين، وستحدث تأثيرا إيجابيا على منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وأيضا على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين الجانبين".

وعن علاقات الجانبين، علقت زعبي قائلة: "كلنا متفائلون بشأن التطورات التي شهدتها العلاقات التركية الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية. لقد كانت زيارة هرتسوغ إلى تركيا زيارة تاريخية التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأشارت إلى أن هناك العديد من التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مضيفة: "في الحقيقة نقف على أعتاب بداية عهد جديد. لدي نظرة إيجابية للغاية حول تطور العلاقات التركية الإسرائيلية".

وتابعت: "أعتقد أن الشراكة الدبلوماسية القوية بين تركيا وإسرائيل سيكون لها تأثير إيجابي على منطقة الشرق الأوسط بكاملها، والاقتصاد والدبلوماسية، وجميع المجالات الأخرى. أنا متأكدة من أنه سيتم اتخاذ مزيد من الخطوات في هذه المجالات"، مؤكدة "أننا نتطلع إلى زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي (مولود تشاووش أوغلو) إلى إسرائيل. سنرى خطوات أكثر إيجابية في هذه المجالات".

وبخصوص تنظيم الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في 10 مارس الجاري بأنطاليا، على هامش المنتدى الدبلوماسي، أوضحت زعبي: "أنا سعيدة للغاية لرؤية مثل هذا الاجتماع الإيجابي الذي يمهد لإيجاد حل سلمي للأزمة. أعتقد أن العالم سيشهد انتهاءً لهذه الأزمة في أقرب وقت".

وشددت زعبي على أن "الأزمة الأوكرانية ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والطاقة والأمن واللاجئين"، مشيرة أن "إسرائيل بدأت استقبال مجموعات من اللاجئين الفارين من تلك الحرب".

المصدر: "الأناضول"