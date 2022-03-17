 
مباشر

وسائل الإعلام: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تهدد بوقف النقل في فنلندا

أخبار العالم

وسائل الإعلام: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تهدد بوقف النقل في فنلندا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smdk

قالت وسائل إعلام أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من منتجي الكيمياويات والموردين من روسيا تهدد بوقف سيارات الديزل في فنلندا.

وبحسب موقع "Helsingin Sanomat" لا يمكن لمركبات الديزل الحديثة العمل بدون إضافات خاصة مع الكارباميد (اليوريا) ، الخاصة المستخدمة لتقليل الانبعاثات.

وكتبت الصحيفة أن "وقف استيراد اليوريا من روسيا يهدد بوقف سيارات الديزل في فنلندا".

ونقلت الصحيفة عن جاري ماكونن، الرئيس التنفيذي لشركة Arom-Dekor، قوله: "الوضع في الوقت الحالي هو أن الكارباميد أصبح نادرا. وليس من المتوقع أن يتم حل (المشكلة) على الفور".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة النقل والاتصالات تناقش حاليا مع وكالة النقل والاتصالات الفنلندية "ترافيكوم" وخبراء من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمركز أمن الإمدادات الفنلندي، إجراءات لحل الوضع.

في 9 مارس، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من رجال الأعمال الروس في مجال الأسمدة والصناعات الكيمياوية والعديد من القطاعات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا