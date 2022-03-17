وسائل الإعلام: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تهدد بوقف النقل في فنلندا

قالت وسائل إعلام أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من منتجي الكيمياويات والموردين من روسيا تهدد بوقف سيارات الديزل في فنلندا.

وبحسب موقع "Helsingin Sanomat" لا يمكن لمركبات الديزل الحديثة العمل بدون إضافات خاصة مع الكارباميد (اليوريا) ، الخاصة المستخدمة لتقليل الانبعاثات.

وكتبت الصحيفة أن "وقف استيراد اليوريا من روسيا يهدد بوقف سيارات الديزل في فنلندا".

ونقلت الصحيفة عن جاري ماكونن، الرئيس التنفيذي لشركة Arom-Dekor، قوله: "الوضع في الوقت الحالي هو أن الكارباميد أصبح نادرا. وليس من المتوقع أن يتم حل (المشكلة) على الفور".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة النقل والاتصالات تناقش حاليا مع وكالة النقل والاتصالات الفنلندية "ترافيكوم" وخبراء من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمركز أمن الإمدادات الفنلندي، إجراءات لحل الوضع.

في 9 مارس، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من رجال الأعمال الروس في مجال الأسمدة والصناعات الكيمياوية والعديد من القطاعات.

المصدر: نوفوستي