والاس: بريطانيا ستنشر في بولندا أنظمة "Sky Sabre" الدفاعية و100 عسكري

صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده ستنشر في الأراضي البولندية أنظمة "Sky Sabre" للدفاع الجوي و100 عسكري إضافي.

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وقال بن والاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي، ماريوش بلاشاك، في وارسو، اليوم الخميس: "يمكنني أن أعلن أننا سننشر نظام الدفاع الجوي متوسط ​​المدى من طراز "Sky Sabre" و100 فرد إضافي في بولندا".

وأضاف أن هدف ذلك هو "دعم بولندا وضمان أمن المجال الجوي البولندي".

المصدر: تاس